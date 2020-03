My Hero One’s Justice 2 : les anciens reviennent en forme dans un trailer

Depuis quelque temps, My Hero One’s Justice 2 a surtout mis en avant les petits nouveaux de son casting, comme Overhaul et les autres vilains ou les héros pros. Bandai Namco s’assure aujourd’hui que l’on oublie pas les personnages qui étaient présents dans le premier jeu, et qui reviennent tous ici.

Les premiers de la classe

On s’attend donc à pas mal de nouveautés côté moveset pour chacun d’entre eux (ou du moins pour certains élèves de la seconde A), histoire de ne pas simplement retrouver les mêmes combos que dans le premier My Hero One’s Justice. Tous les anciens personnages répondront bien présents pour cette suite, même ceux qui étaient arrivés en DLC comme Inasa et Endeavor.

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.