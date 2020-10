My Hero One’s Justice 2 : Itsuka Kendo vient cogner fort dans son trailer

Ce n’était désormais plus un secret, Itsuka Kendo est le prochain personnage prévu en DLC pour My Hero One’s Justice 2. Après Mei et Hawks, Bandai Namco révèle aujourd’hui un nouveau trailer pour nous montrer les capacités de cette élève de Yuei.

La déléguée de la classe 1-B arrive

Itsuka Kendo viendra donc représenter les couleurs de la classe 1-B en mettant quelques torgnoles géantes grâce à son Alter, qui lui permet de décupler la taille de ses membres. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée pour le personnage. On suppose qu’après elle, ce sera au tour de Tetsutetsu de venir croiser le fer dans l’arène.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.