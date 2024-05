MultiVersus : Le jeu de Warner Bros effectue son grand retour aujourd’hui et est disponible gratuitement

Deuxième round pour le jeu de Warner Bros

Warner Bros retente sa chance aujourd’hui avec MultiVersus, qui sort dans sa version complète avec pas mal de nouveautés au programme, comme l’ajout d’un mode PvE (« Failles ») mais aussi des arènes inédites et plein d’ajustements sur le moveset des personnages.

Pour rappel, MultiVersus est un Smash Bros-like qui réunit les grandes licences du catalogue de Warner Bros, que ce soit les héros de DC, les Looney Tunes et même Game of Thrones. Pour ce lancement, on découvre également trois nouveaux personnages jouables avec le célèbre Joker, Jason Voorhess, le tueur des films Vendredi 13 et le Garde Banane, d’Adventure Time. Plus tard dans la saison, L’Agent Smith de Matrix sera également ajouté au sein de ce casting, déjà composé de Batman, Superman, Wonder Woman, Tom & Jerry, Bugs Bunny, Véra et bien d’autres.

MultiVersus est désormais disponible gratuitement sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est cross-play et supporte la cross-progression.