On a déjà peur de voir des licenciements

Même si MultiVersus est très loin de cartonner en ce moment, ce rachat était dans l’ordre logique des choses. Pas de grands changements en vue pour Player First Games, qui conserve sa direction. Tony Huynh et Chris White, qui sont les cofondateurs du studio, restent en charge des opérations et devront désormais simplement répondre à Carlos Barbosa, qui est à la tête de Warner Bros. Games San Diego. On ne sait pas encore à combien ce rachat est estimé.

Il devrait en tout cas être crucial pour assurer l’avenir de MultiVersus. Maintenant que Player First Games fait partie de la maison, le partenariat entre le studio et l’éditeur sera sans doute facilité, même si Warner Bros était de toute façon aux commandes sur ce projet. Il a désormais encore plus d’intérêt à voir le jeu fonctionner sur la durée et on peut espérer qu’il soit prêt à mettre les moyens financiers pour que cela arrive.

Rachat oblige, on s’interroge maintenant sur le sort de certains employés, dont les postes pourraient être vus comme étant superflus dans la grande machine qu’est Warner Bros. Games. Espérons donc que tout se passe pour le mieux.