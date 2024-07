MultiVersus présente sa deuxième saison avec l’arrivée de Samurai Jack et Beetlejuice

Avec le mode Classé, mode Classé, mode Classé

La surprise n’est pas vraiment au rendez-vous pour quiconque ayant suivi les différentes fuites autour du jeu. C’est bien Samurai Jack qui lancera cette deuxième saison, prévue pour le 23 juillet. Le célèbre samouraï de la série de Cartoon Network et Adult Swim sera de type Cogneur et pourra utiliser ses réflexes pour ne jamais se laisser surprendre.

L’arrivée de Beetlejuice ne surprend pas davantage étant donné que Warner Bros doit certainement profiter de la sortie du prochain film de la saga au cinéma pour remettre en avant le personnage. Il faudra donc attendre le milieu de la saison pour le voir être intégré au roster, histoire de se rapprocher au maximum de la sortie du film en septembre prochain.

Cette saison 2 ne fera pas que grossir le casting, puisqu’elle mettra aussi en place le mode Classé, que ce soit en 1 vs 1 ou en 2 vs 2. En progressant dans les rangs, vous obtiendrez des objets cosmétiques exclusifs, en plus du prestige de grimper dans le classement. On découvrira également la map Water Tower qui met en scène l’illustre château d’eau de Warner Bros.

MultiVersus est disponible gratuitement sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.