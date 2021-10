Warner Bros Multiversus semble se confirmer de plus en plus

Warner Bros Multiversus continue de faire parler de lui et on doute de moins en moins de son existence ainsi que des différentes fuites que l’on a déjà vu passer.

Smash et Fortnite en PLS devant le casting de Warner Bros Multiversus

On va démarrer par le plus concret, l’image du roster partagée par le joueur professionnel de Smash et grand amateur de crabes, Hungrybox. Image qui provoque une vague de strikes de la part de Warner Bros Entertainment ce qui ne fait que nous conforter dans l’idée qu’il ne s’agisse pas d’un fake. On y trouve donc :

Steven Universe

Batman

Harley Quinn

Finn the Human

Jake the Dog

Sammy

Superman

Wonder Woman

Gandalf

Rick Sanchez

Bugs Bunny

Tom et Jerry

Il y a également une étrange créature que personne ne semble reconnaitre pour l’instant et qu’Hungrybox présente comme un personnage créé pour le jeu. Il faut reconnaitre que les noms de Batman, Sammy, Gandalf et Tom & Jerry étaient déjà présents dans la précédente fuite ce qui est bon signe pour les fans de Fred Pierrafeu, Mad Max et Johnny Bravo également cités.

Jeff Grubb qui avait déjà confirmé l’existence du projet, est lui-aussi revenu dessus aujourd’hui lors d’une de ses émissions. Il affirme que le jeu ferait très cheap, au point de penser qu’il puisse s’agir d’un jeu free-to-play. Il peut néanmoins confirmer que des combattants seront vendus en DLC et même que le premier d’entre eux pourrait être LeBron James, un habitué du Multivers Warner grâce à Space Jam 2.

Un emballement des fuites qui nous fait forcément penser que son annonce est imminente et cela tombe bien puisqu’on rappelle qu’un nouveau State of Play a lieu ce soir et pourquoi pas y voir Warner Bros Multiversus à défaut d’un PlayStation All-Stars Battle Royale 2 ?