MultiVersus : La saison 1 arrive le 15 août (mais pas Morty)

MultiVersus met fin à son suspense, sa saison 1 débutera le lundi 15 août mais cela ne peut pas dire que les choses se dérouleront exactement comme le planning annoncé avant le report.

MultiVersus manque lui aussi de respect à Morty

Il n’y aura donc pas de battement entre la pré-saison et la saison 1 puisque cette dernière débutera bien le même jour que la fin de la semaine supplémentaire de pré-saison. Rendez-vous le 15 août pour de nouvelles missions quotidiennes et saisonnières mais pas pour Morty. S’il devait bien arriver dès le premier jour de la saison 1 à l’origine, sa sortie est elle reportée au 23 août.

On suppose que ce sera la même chose pour son grand-père Rick qui n’a pas de nouvelle date lui mais qui était prévu le 23 août et comme on ne nous parle pas d’une sortie commune pour les deux, forcément… MultiVersus tient d’ailleurs à tempérer les attentes à propos du démarrage de la saison 1 en signalant que les modes annoncés via la roadmap n’ont jamais été prévus pour sortir dès le premier jour et qu’il faudra donc être patients.

