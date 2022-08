Multiversus annonce ses modes arcade et classé

MultiVersus est toujours en bêta ouverte mais cela ne l’empêche pas d’avoir eu son tournoi lors de l’EVO 2022. On s’attendait à voir au moins des images de gameplay de Morty qui était prévu pour mardi mais le report de sa sortie et de la saison 1 a forcément modifié la communication de Player First Games qui s’est donc rabattu sur un peu de teasing sur ses prochains modes.

MultiVersus tempère en attendant la mise à jour

Le directeur du jeu Tony Huynh est rapidement monté sur scène pour présenter ce qu’il a nommé une petite feuille de route sur ce que l’on pouvait attendre de la saison 1 de MultiVersus. Et on va donc commencer par le plus surprenant puisqu’il s’agit du mode Arcade. Surprenant dans le sens où cela n’avait pas été annoncé. Huynh a précisé que le mode serait jouable en coop sans dire si l’on pourrait le faire en solo.

L’autre mode présent sur l’image est le mode classé qui est évidemment si vous avez déjà essayé le jeu puisque le mode est déjà présent dans les menus mais on ne peut pas encore cliquer dessus. Et un tel mode semblait évident pour un titre de ce genre. On soupçonne d’ailleurs ce mode de ne pas laisser prendre deux fois le même personnage dans une équipe, puisque c’était l’une des règles du tournoi.

Plus de personnages que prévu dans les prochains mois ?

Pas de fenêtre de sortie pour Rick et Morty mais on a au moins la confirmation que d’autres personnages arriveront au cours de cette première saison. On ne sait pas combien de temps une saison classique dure mais cela est bon signe pour le rythme de sortie des combattants. Et forcément, on nous a promis de nouveaux cosmétiques dont un skin Robin pour LeBron James.

Tout ce qui vient d’être cité arrivera pendant la saison 1 qui n’a pas de date de début mais on nous promet de nous l’annoncer « très bientôt ». En attendant la pré-saison sera allongée d’une semaine pour terminer finalement le 15 août mais cela ne veut pas automatiquement dire que la saison 1 débutera le 16 août pour autant,il peut tout y avoir un moment de creux entre les deux sans missions quotidiennes.

MultiVersus est actuellement en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.