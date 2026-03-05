MotoGP 26 : Le nouvel opus de la série de jeux de course de Milestone annoncé pour le 29 avril sur PC et consoles

Physique remaniée et Carrière plus immersive au programme

Outre retrouver le roster complet de la saison 2026 des catégories MotoGP, Moto2 et Moto3, ainsi qu’un gameplay axé simulation capable de finir entre les mains d’un large public grâce aux diverses aides à la conduite neurales, cet opus nous proposera une physique remaniée qui devrait nous permettre d’avoir un meilleur contrôle sur notre machine manette en mains, « notamment dans les situations difficiles telles que les virages relevés et les sorties de virage. « Un nouveau système d’évaluation fera son apparition, faisant évoluer les notes et statistiques des pilotes en jeu en fonction de leurs performances réelles tout au long de l’année. Il sera possible de conduire des véhicules de série sur les circuits officiels de la discipline sportive. Quant au mode « Race Off » apparu l’an dernier, il accueillera un tracé original inédit : le site britannique de Canterbury Park.

Côté Carrière, Milestone souhaite avant tout renforcer sa dimension immersive. C’est pourquoi, la navigation à travers ses différents menus s’effectuera tout en ayant l’impression de nous trouver au cœur du paddock. Un ajout qui rappellera forcément des souvenirs à celles et ceux qui ont joué aux premiers jeux de Formule 1 de Codemasters, au début des années 2010. Nous aurons également l’opportunité de participer à des conférences de presse, en vue de partager publiquement les objectifs que nous cherchons à atteindre ou notre rivalité avec un adversaire aux médias. Enfin, le marché des transferts sera à priori « unifié » de façon à pouvoir échanger directement avec notre agent sur notre avenir dans les différentes catégories.

Rendez-vous fin avril pour découvrir MotoGP 26 sur PC et consoles.