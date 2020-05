Mortal Kombat 11 : Aftermath offre un peu de gameplay à Robocop

Disponible dès demain, le 26 mai, Mortal Kombat 11 : Aftermath continue d’attiser l’enthousiasme des fans de la licence de NetherRealm jusqu’au bout, avec un petit trailer dédié à ce bon vieux Robocop. Ce flic du futur n’a probablement jamais été aussi violent !

You’re under arrest !

Comme ses prédécesseurs, du moins depuis Mortal Kombat 9, le dernier opus de la série réservée aux adultes de NetherRealm n’est pas avare en contenu post sortie. Non content d’être déjà très riche, Mortal Kombat 11 s’est offert pas mal de nouveaux combattants, notamment le Joker et le tant attendu Spawn. Mais ce qui fait bouillonner les fans dans l’actu de ces dernières semaines, c’est bien l’annonce de Aftermath, un DLC standalone qui fera monter sur scène trois nouveaux personnages, dont Robocop, et embarquera un scénario inédit.

Après nous avoir récemment montré ses hilarants finish moves de l’amitié, si l’on puis les appeler ainsi, Mortal Kombat 11 : Aftermath revient nous titiller moins de 24h avant sa sortie avec un trailer de gameplay. Cette fois-ci c’est Robocop qui est à l’honneur, au cours de près d’une minute et quinze secondes d’arrestations musclées. L’occasion de nous rappeler qu’en plus de ce DLC, le titre va avoir droit à une mise à jour gratuite, et qu’il sera par ailleurs possible de se procurer l’intégralité du contenu supplémentaire via une édition Kollection.

Mortal Kombat 11 : Aftermath est disponible le 26 mai, sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.