Mortal Kombat 11 : Aftermath nous montre ses finish moves de l’amitié

Parmi toutes les séries vidéoludiques de combats du marché, Mortal Kombat est la seule que l’on connaît pour sa violence exacerbée. Chaque épisode apporte son lot de Fatalities, des finish moves dont le seul intérêt est d’étaler la cervelle et les viscères de nos opposants sur le sol, parfois même sur l’écran. Tenez vous bien, le prochain DLC Aftermath, dédié à Mortal Kombat 11, proposera des finishs qui ne seront pas mortels, et mettront l’amitié en avant.

Le Fatality de l’amour

Proposant une parcelle inédite de scénario, et apportant trois nouveaux personnages (Fujin, Sheeva et Robocop), Aftermath nous permettra par ailleurs de visiter de nouvelles arènes. Pas mal, bien que ce DLC soit tout de même facturé 39,99 euros, un tarif que beaucoup trouvent excessif sur le net. Cela étant dit, non content d’apporter son lot de nouveautés susnommées, ce contenu permettra aux joueurs de ne plus tuer leurs opposants à la fin d’un affrontement. Et même – pourquoi pas après tout ? – de les achever à coup de Frienship finishs.

Ces Friendship finishs, véritables alternatives de l’amour à la Fatality bien sanglante que l’on connaît tous, nous sont présentées via un court trailer qui ne manquera probablement pas de vous faire sourire si vous connaissez Mortal Kombat 11. En effet, l’ambiance détonne complètement avec le jeu d’origine. Pour rappel, le DLC Aftermath sera disponible le 26 mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch et Stadia. Vous pouvez en voir quelques minutes de gameplay à cette adresse.