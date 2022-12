Pas de Mortal Kombat 12 ni d’Injustice 3 aux Game Awards, NetherRealm calme les attentes

Les Game Awards pointent le bout de leur nez et seront à nouveau le lieu de tous les fantasmes et espoirs de l’industrie. S’il vaut mieux ne rient en attendre pour éviter d’être déçu, impossible de ne pas se livrer au petit jeu des pronostics, tant tout semble être possible durant le show de Geoff Keighley. Mais alors que certains fans des jeux de NetherRealm s’extasiaient déjà d’une potentielle annonce de Mortal Kombat 12 (voire d’Injustice 3) durant l’événement, le studio a mis tout de suite les points sur i.

4 years ago at the Game Awards we managed to pull off a surprise announcement of MK11, which turned out great.

Perhaps too great, as many assumed we'd repeat that trick for our next game.

Thank you for the anticipation, but we're not ready to announce the next NRS game yet.🙏 pic.twitter.com/QMXsuEPchR

— Ed Boon (@noobde) December 2, 2022