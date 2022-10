Mortal Kombat : Le prochain jeu de NetherRealm Studios ne sera pas annoncé pour les 30 ans de la saga

Avec la fusion entre WarnerMedia et Discovery, les derniers mois ont été difficiles à vivre pour tout le monde au sein de Warner Bros, y compris chez Warner Bros Games. La division gaming de l’entreprise serait apparemment hors de danger et ne serait pas concernée par tous les chamboulements en interne, mais on peut imaginer que ce n’est pas un climat propice pour annoncer de nouveaux projets. Alors même si les 30 ans de la saga Mortal Kombat sont là, n’attendez pas d’annonces concernant Mortal Kombat 12.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That's what we're going to celebrate and focus on.

Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2022