Tout savoir sur la version PC de Monster Hunter World Iceborne

Monster Hunter World Iceborne, l’énorme extension payante du jeu de chasse sort ce 9 janvier 2020 sur PC. L’occasion pour les joueurs de cette plateforme de profiter enfin du contenu tant attendu. Histoire de bien vous préparer, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Où se procurer Monster Hunter World Iceborne sur PC ?

Sur PC, Monster Hunter World et son extension Monster Hunter World Iceborne ne sont disponibles que sur la plateforme de téléchargement Steam.

Les différentes versions proposées

Si vous êtes nouveaux ou que vous avez lâché le titre depuis un moment, voici les différentes versions du l’extension qui seront commercialisées afin de faire le bon choix :

Monster Hunter World Iceborne : Il s’agit de la version la plus basique coûtant 39.99€. Elle vous donne accès à l’extension uniquement si vous possédez le jeu de base Monster Hunter World.

: Il s’agit de la version la plus basique coûtant 39.99€. Elle vous donne accès à l’extension Monster Hunter World. Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe : Cette version Deluxe, coûtant 49.99€, contient l’extension ainsi qu’un tas de bonus : une armure spéciale « Chevalier d’argent », 3 émotes, 2 sets de stickers, 1 maquillage, 1 coiffure, et 1 décor pour personnaliser votre maison. Comme pour la précédente édition, il faut également le jeu de base.

: Cette version Deluxe, coûtant 49.99€, contient l’extension ainsi qu’un tas de bonus : une armure spéciale « Chevalier d’argent », 3 émotes, 2 sets de stickers, 1 maquillage, 1 coiffure, et 1 décor pour personnaliser votre maison. Comme pour la précédente édition, il faut également le jeu de base. Monster Hunter World Iceborne Master Edition : Si vous êtes nouveau et que vous ne possédez pas déjà le jeu de base Monster Hunter World, cette édition est l’idéal puisqu’elle regroupe le jeu de base et l’extension Iceborne. Elle sera disponible peu de temps après les deux précédentes éditions le 9 janvier 2020.

Les bonus de précommande

Si vous achetez Monster Hunter World Iceborne, autrement dit l’une des trois éditions citées précédemment, avant le 31 janvier 2020 vous recevrez en bonus l’armure spéciale Yukumo. Elle change uniquement l’apparence du joueur.

Combien pèse Monster Hunter World Iceborne ?

Commençons par préciser que, si vous possédez ou non l’extension, un patch de lancement sera déployé pour le jeu de base. Le jeu recommande donc 48GB d’espace libre sur votre disque dur pour ce patch contenant l’extension à proprement parler. Si vous avez téléchargé le pack de textures HD, il faudra compter 45GB supplémentaire à télécharger.

Quand sortira sur PC le contenu déjà disponible sur consoles ?

Dernièrement, dans le journal des développeurs consacré au jeu, Capcom a en effet annoncé que le temps entre la sortie des contenus et événements gratuits sur consoles et PC serait de plus en plus réduit. Pour illustrer, la compagnie a d’ores et déjà planifié la sortie du Rajhang et l’événement Resident Evil pour février 2020 sans oublier le Holiday Joy Fest pour les fêtes de fin d’année.

Nos conseils pour bien débuter

Si vous êtes nouveau sur Monster Hunter World ou bien que vous reprenez avec Iceborne, notre article « 10 conseils pour bien démarrer » rédigé à l’époque de la sortie sur consoles est bien évidemment toujours d’actualité. N’hésitez donc pas à y jeter un petit coup d’œil.

Que vaut l’extension ?

Finalement, le plus important est de savoir si cette extension vaut le coup. La réponse est un grand oui. Nous vous renvoyons à notre test pour les versions consoles mais vous pouvez vous lancer les yeux fermés.