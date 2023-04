Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoile deux nouveaux monstres et tease le tout dernier pour cet été

La tempête arrive

Capcom garde tout de même pas mal de surprises pour les chasseurs assidus qui pourront user leurs armes sur deux nouveaux monstres : le Shagaru Magala éveillé et l’Amatsu. L’Amatsu est un redoutable Dragon Ancien qui va influer sur le climat, ce qui va particulièrement gêner vos mouvements durant l’affrontement. Comme on peut le voir sur le trailer ci-dessous, il est capable d’invoquer des tempêtes et des éclairs qui vous feront décoller du sol. Vous pourrez le combattre à partir du rang maître 10.

Le Shagaru Magala éveillé sera le gros défi de cette mise à jour étant donné qu’il a réussi à utiliser sa puissance écrasante pour dominer les Qurio, les infectant pour qu’ils prennent une forme encore plus redoutable. Le dragon ancien pourra être combattu à partir du rang maître 180. En plus de ces deux stars, Capcom ajoutera un nouveau plafond pour les Investigations Anomalie (qui passent donc à 300) ce qui va vous donner l’occasion d’affronter les versions les plus puissantes de certains monstres, et du même coup de récupérer des tas de matériaux rares.

En outre, nous aurons accès à de nombreuses quêtes évènements qui donneront quelques bonus sympathiques comme des poses, des armures spéciales « Sang Maléfique », « Corps musclés » et des oreilles Lagombi. On n’oublie pas non plus une batterie de DLC payants qui ajouteront de nouvelles voix, de nouveaux stickers, des coiffures ou encore des armures. En fin de conférence, Capcom a rapidement teasé la dernière mise à jour qui arrivera en juin prochain avec « le dernier monstre additionnel » du jeu. On ne nous a pas révélé de quelle créature il s’agit, mais d’après l’image de la feuille de route, il semblerait que nous ayons à faire à une variante du Malzeno.

La mise à jour gratuite numéro 5 de Monster Hunter Rise : Sunbreak arrive demain, soit le 20 avril prochain sur Switch et PC. On rappelle que l’extension Sunbreak est attendue pour ce 28 avril sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Celle-ci incluera les trois premières mises à jour gratuites. Le reste sera déployé au cours de l’été.