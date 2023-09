Capcom semble teaser l’annonce de Monster Hunter 6 avec un site pour les 20 ans de la saga

Un anniversaire fêté dignement ?

Ce serait mentir que vous dire que l’on ne s’attendait pas à une annonce du prochain Monster Hunter aujourd’hui lors du Tokyo Game Show. Capcom n’a donc pas annoncé « Monster Hunter 6 » (en attendant d’avoir le nom définitif), mais semble préparer le terrain pour une future annonce en rappelant que les 20 ans de la série seront fêtées l’année prochaine et plus précisément en mars 2024.

Pour cette occasion spéciale, la firme japonaise a lancé un site officiel accompagné d’un message que l’on vous traduit ci-dessous :

Chers chasseurs intrépides,

La série Monster Hunter fêtera son 20e anniversaire en mars 2024. Nous, l’équipe de Monster Hunter, tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère à chacun de nos joueurs. Nous avons pu atteindre ce tournant significatif uniquement grâce à votre soutien.

Dans le premier épisode en 2004, les joueurs pouvaient manier cinq armes différentes et visiter deux villages : Kokoto et Minegarde. Depuis lors, le long voyage de ces deux dernières décennies a vu les chasseurs parcourir des montagnes enneigées, le fond marin, des ruines anciennes et des continents inexplorés.

Nous sommes submergés par l’amour et l’enthousiasme que vous avez tous déversés dans la série au fil des ans. Vos précieux commentaires et contributions nous ont constamment aidés à apporter des mises à jour adaptées aux utilisateurs et à développer des expériences de jeu encore meilleures avec chaque nouveau titre.

Monster Hunter : World a su résonner avec des personnes du monde entier. Même si la pandémie nous a empêchés de vous rencontrer directement, vous nous avez envoyé de messages chaleureux en ligne. Nous ne saurions vous remercier assez pour tout ce que vous avez apporté à la série.

Avec ces 20 années de succès derrière nous, nous espérons surfer sur cette dynamique et vous offrir des expériences de chasse plus grandes, meilleures et encore plus excitantes qui vous raviront et vous surprendront. Nous vous invitons, chers chasseurs, à nous rejoindre dans le voyage à venir.

Joyeuse chasse !

L’équipe Monster Hunter

Monster Hunter Rise : Sunbreak a sorti sa dernière vague de contenu il y a quelques mois et il est donc bientôt temps de passer à la suite. Le sous-entendu à une future annonce est évidente, mais le tout est de savoir si le prochain jeu de chasse sera dévoilé vers la fin de l’année ou bien lors du mois de mars prochain.