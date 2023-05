Monster Hunter Rise: Sunbreak aura droit à son ultime Digital Event le 7 juin

Un bouquet final avant un nouvel épisode ?

Capcom est clair sur le sujet : il s’agit bien du dernier évènement en ligne centré sur les mises à jour de Monster Hunter Rise: Sunbreak. Il aura lieu le 7 juin prochain à 16 heures (heure française). Elle sera à suivre sur YouTube ou Twitch.

On nous promet une mise au point sur les nouveautés à venir dans la prochaine mise à jour, ainsi que des interviews de développeurs pour éclaircir le sujet. Cela nous est présenté comme le grand « bouquet final » pour le jeu, donc les fans de ce derniers ne devraient pas manquer ce rendez-vous.

Et ensuite, que peut-on attendre pour la licence ? Si on imagine que la dernière grosse mise à jour pour Monster Hunter Rise: Sunbreak est en chemin, le support du jeu ne s’arrêtera pas complétement pour autant. Mais cela laisse tout de même entendre que l’éditeur est prêt à passer à la suite, avec un nouvel épisode dans les cartons. Et quoi de mieux que les conférences estivales pour lever le voile sur un nouveau projet ? Réponse dans quelques semaines.

Monster Hunter Rise : Sunbreak est disponible sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.