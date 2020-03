Les mises à jour d’Animal Crossing : New Horizons bientôt reportées à cause du Coronavirus ?

Après la bonne nouvelle en provenance du Japon concernant Animal Crossing : New Horizons et son week-end de lancement, voici qu’une autre, au contraire plutôt mauvaise, pourrait pointer le bout de son nez.

Encore et toujours cette pandémie

Le Coronavirus est déjà la cause de nombreux reports en ce qui concerne le jeu vidéo, de même que les futurs contenus concernant les titres déjà sortis. Ce qui est tout à fait normal étant donné que la santé des personnes passe avant tout, cependant malgré la possibilité du télétravail, le rythme est indéniablement impacté par cette situation inhabituelle. Récemment, nous apprenions que cela aurait eu une incidence sur la présentation du prochain personnage pour Super Smash Bros Ultimate.

En ce qui concerne Animal Crossing : New Horizons, rien est encore certain. La directrice du jeu Aya Kyogoku a discuté de la situation avec le journal américain The Washinton Post en précisant que l’équipe faisait de son mieux pour gérer au mieux depuis le Japon, et que le développement des futurs contenus étaient toujours en cours, toutefois elle dit aussi : « Nous ne sommes pas sûr si nous devons reporter quoique ce soit, mais je pense que nous devons être plus flexibles ».

Le producteur Hisashi Nogami précise tout de même que la santé de l’équipe était la première priorité. Il est ainsi assez probable pour qu’il y ait un inévitable report des futurs mises à jour pour le soft. On espère que le futur nous donnera tord pour les joueurs qui comptent beaucoup sur ces ajouts pour enjoliver leur quotidien.

D’ailleurs, durant ce confinement, n’hésitez pas à consulter nos très nombreux guides et astuces sur le jeu.