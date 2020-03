Animal Crossing : New Horizon décroche la palme du meilleur lancement pour un jeu Switch au Japon

On s’en doutait un peu, mais Animal Crossing : New Horizon bat déjà des records au Japon si l’on en croit le rapport de Geo Corporation (disponible via 4Gamer). Nintendo peut déjà compter ses sacs de clochettes.

Tom Nook plus fort que Pokémon

Depuis la sortie de la Switch il y a trois ans, c’était Pokémon Epée / Bouclier qui détenait le record du meilleur lancement au pays du soleil-levant, il est désormais battu par d’autres créatures tout aussi bizarres. Animal Crossing : New Horizon s’est donc mieux vendu durant les trois premiers jours de sa sortie avec plus d’un 1.3 millions d’exemplaires écoulés. En comparaison, les ventes cumulés des deux versions du dernier Pokémon atteignaient les 1.3 millions de ventes au total sur le même laps de temps. Ce dernier était d’ailleurs talonné par un certain Super Smash Bros Ultimate avec 1.2 millions au compteur.

On rappelle que le titre cartonne également au Royaume-Uni et réalise un meilleur lancement que tous les opus précédents cumulés. Pour l’instant, Animal Crossing : New Leaf sur 3DS reste la meilleure performance de la série avec 12.45 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, mais on peut aisément s’avancer en annonçant qu’il sera sans doute largement battu par le petit dernier sur Switch.

