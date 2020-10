Minecraft Dungeons : Le troisième DLC, Howling Peaks, sortira en décembre

Disponible depuis le 26 mai, Minecraft Dungeons s’est déjà enrichi de deux contenus additionnels, Jungle Awakens cet été et Creeping Winter début septembre, et les équipes de Mojang Studios ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Au cours d’un Minecraft Live diffusé samedi dernier, l’entreprise suédoise a annoncé l’arrivée d’un troisième DLC pour le mois de décembre.

Le cross-play prévu pour novembre

Intitulée Howling Peaks, l’extension vous permettra notamment d’affronter le Tempest Golem, un boss inédit, et devrait être disponible en même temps que le déploiement de la mise à jour gratuite Apocalypse Plus qui ajoutera 20 niveaux de difficulté supplémentaires. Notez aussi que le cross-play sera intégré sur toutes les plateformes sur lesquelles le titre a été commercialisé le mois prochain.

Minecraft Dungeons est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch et est inclus dans le Xbox Game Pass.