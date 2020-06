Le premier DLC de Minecraft Dungeons, Jungle Awakens, arrivera le 1er juillet

Minecraft Dungeons est un jeu bien pensé et adapté pour tout le monde. En revanche, le titre manque toujours de contenu à l’heure actuelle. Évidemment, des DLC étaient alors prévus pour augmenter la durée de vie du jeu. Le premier, intitulé « Jungle Awakens » vient d’être daté.

Le réveil de la jungle pour le 1er juillet

Ce DLC comprendra ni plus ni moins qu’un nouveau biome, lui même composé de 3 missions exclusives. Jungle Awakens ajoutera de nouvelles armes, armures, artefacts et bien évidement ce dernier agrandira le bestiaire bien connu de Minecraft. Microsoft précise aussi que le cross-platform est actuellement en cours de développement.

Jungle Awakens est attendu pour le 1er juillet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. « Creeping Winter » le second DLC prévu pour le jeu, est quant à lui prévu pour plus tard dans l’année.