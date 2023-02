PlayStation Plus : Les jeux du mois de mars sont annoncés

Pas de fuite ce mois-ci pour les jeux du PlayStation Plus, Sony vient de lâcher tout les jeux offert pour ce mois de mars dans son dernier State of Play. Encore une sélection qui pourra diviser, mais avec de gros jeux tout de même. Ce petit risque de faire des heureux à n’en pas douter.

Quels jeux PS Plus en mars 2023 ?

Après un mois de février assez correct (surtout avec le remake de Mafia), le PS Plus va accueillir un gros FPS multijoueur qui a divisé les foules, un Souls-like à la sauce Bandai Namco et une déclinaison du célèbre Minecraft. Voici la liste des jeux offerts en mars sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, ils ont également été annoncés lors de ce State of Play.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 7 mars 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.