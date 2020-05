Minecraft Dungeons est disponible : tout ce qu’il faut savoir

En ce 26 mai 2020 Minecraft Dungeons s’offre enfin à nous après un léger report. Premier spin-off développé par Mojang, cet épisode promet de longues heures de jeu, mais voyons cela plus en détails.

Qu’est-ce que Minecraft Dungeons ?

Minecraft Dungeons se présente comme un jeu d’action-aventure inspiré par des titres comme Diablo ou Path of Exile. Prenant évidemment place dans l’univers de Minecraft, le jeu quitte les sentiers de la construction et propose à la place une bonne dose d’action, d’évolution de personnage et de loot d’équipements pour améliorer ses statistiques. L’histoire vous propose un objectif de taille : vaincre une entité malfaisante particulièrement puissante nommée le Arch-Illager. Le tout est jouable à 4 joueurs en local et en ligne et vous proposera de parcourir des niveaux générés de façon procédurale.

Les informations importantes

Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Disponible dans le Game Pass PC dès à présent

Gameplay similaire à Diablo/Path of Exile avec de l’exploration, des énigmes et des combats

Choisissez vos équipements et enchantez les pour qu’ils conviennent à votre façon de jouer

4 joueurs en local et en ligne

Système de drop-in/drop-out (rejoindre et quitter une partie quand on le souhaite)

Pas de matchmaking, on ne peut jouer qu’avec des gens de sa liste d’amis (en tout cas au lancement)

Donjons générés de façon procédurale

Pas de cross-play au lancement mais les développeurs explorent cette idée

Pas de micro-transaction ni de lootbox

Prix de lancement : environ 20€ pour l’édition standard, 30€ pour celle comprenant les 2 futurs DLC

Configuration minimale