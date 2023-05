MindVenture prend son envol avec un nouveau personnage

MindVenture a des animaux sur des îles mais rien à voir

Le monde de MindVenture a été jadis victime d’un grand cataclysme qui a fracturé le tout en îles. Dans cet univers redevenu mystérieux, aidez un groupe à explorer ce nouvel inconnu et les divers donjons qui renferment des secrets sur le passé. Lors de vos voyages, vous pouvez trouver différentes ressources pour construire votre base, la renforcer et faire différentes quêtes pour aider les personnages rencontrés.

Mais vous pourrez aussi obtenir de nouveaux aventuriers jouables et cette vidéo est d’ailleurs l’occasion de découvrir le troisième explorateur qu’il sera possible d’incarner. Après l’adorable chien Babu et la grenouille Gorf qui utilise sa langue comme un grappin, voici un étrange volatile capable de planer, non pas grâce à ses ailes mais en gonflant sa gorge tel un frégate.

Mais MindVenture ne se contente pas de cela puisque le jeu contient également un éditeur pour vous permettre de faire vous aussi vos propres îles afin de créer de nouvelles aventures et quêtes à partager avec les autres joueurs et joueuses. De quoi prolonger l’expérience et faire parler votre créativité ou découvrir ce que donne l’imagination du reste de la communauté.

MindVenture sortira sur PC à une date encore indéterminée mais vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits Steam et même essayer sa démo. Si vous êtes familiers avec les anciennes éditions de l’AG French Direct, cela vous amusera peut-être d’apprendre que le compositeur du jeu est Kounine, qui officiait déjà sur Aka.