Tant qu’il y aura des consoles PlayStation, Microsoft laissera Call of Duty sur les machines de Sony

En attendant la décision de différents régulateurs sur le marché européen, Microsoft fait des pieds et des mains pour convaincre le monde entier que Call of Duty ne deviendra pas une exclusivité. Phil Spencer a beau répéter que cela ne serait pas rentable, les différents organismes étudient la question de près, poussés par un Sony qui souhaite faire en sorte que ce deal entre Microsoft et Activision-Blizzard ne se passe pas aussi simplement qu’espérée pour les deux entités. Le PDG de Xbox a une nouvelle fois pris la parole à ce sujet à l’occasion d’une interview sur la chaine Same Brain.

Une déclaration rassurante, ou une mise en garde ?

Interrogé sur la question, Spencer a à nouveau déclaré vouloir traiter la licence Call of Duty comme Minecraft, qui continue à sortir sur toutes les plateformes :

« Nous ne retirons pas Call of Duty de PlayStation… Ce n’est pas notre intention. Nous n’avons pas pour intention de faire cela et tant qu’il y aura des consoles PlayStation, nous allons continuer à rendre Call of Duty disponible sur PlayStation – de la même manière de ce que nous avons fait avec Minecraft depuis que nous en sommes propriétaires. Nous avons élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft, nous n’avons pas réduit les endroits. Et ça a été une bonne chose, ça a été bien pour la communauté Minecraft – à mon avis – et nous voulons faire la même chose quand nous pensons où Call of Duty peut aller à travers les années. »

Avec cette formulation, on comprend bien que le marché des consoles n’est là où Spencer veut mener une bataille, puisqu’il pense avant tout au Xbox Game Pass et à la guerre des services. Autrement dit, si Sony veut continuer à voir des épisodes de Call of Duty sur consoles, il a tout intérêt à continuer à sortir des machines.