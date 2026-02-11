Mewgenics : Le dernier jeu du créateur de The Binding of Isaac est déjà un carton
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Mewgenics est un projet qui aura mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se concrétiser. Le jeu réalisé par Tyler Glaiel et Edmund McMillen, un duo déjà connu pour The End is Nigh (sans parler des jeux de McMillen comme The Binding of Isaac et Super Meat Boy), vient tout juste de sortir après des années de développement et d’errance. Une attente visiblement récompensée dans la mesure où le public et les critiques s’accordent sur le fait que le jeu est très réussi, permettant ainsi un bouche-à-oreille suffisant pour que le développement soit déjà rentabilisé.
De quoi ronronner bien fort
Mewgenics n’est disponible que depuis hier, mais il est déjà qualifié comme un grand succès. Il faut croire que beaucoup de monde attendait ce nouveau titre, puisque Tyler Glaiel a déclaré sur BlueSky que les coûts de développement du jeu ont été remboursés en à peine 3 heures de commercialisation. IGN déclare que le titre a atteint les 150 000 ventes en quelques heures seulement, avec un pic de connexions simultanées sur Steam qui s’élève à presque 66 000.
Edmund McMillen indique qu’il s’agit donc du plus gros lancement de l’un de ses jeux :
« Je pense que le jour où mes jeux ont enregistré les meilleures ventes, en termes de lancement, c’était pour The Binding of Isaac: Rebirth, qui s’est vendu à 40 000 exemplaires le premier jour, je crois. »
À ce succès commercial s’ajoute un succès critique. Sur Steam, les évaluations sont plus que positives, et sur Metacritic, Mewgenics devrait logiquement être l’un des jeux les mieux notés de 2026 avec un score de 89 au moment où l’on écrit ces lignes. Ce jeu tactique roguelite où vous devez vous constituer une armée de chats a donc de beaux jours devant lui grâce à un tel lancement, et on peut imaginer qu’il connaîtra un succès sur la durée si l’on se fie à l’historique des jeux de McMillen.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 10/02/2026