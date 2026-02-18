Le succès de Mewgenics se confirme, le jeu atteint déjà le million de ventes

Un succès inattendu pour ses créateurs

En quelques heures seulement, le développement de Mewgenics avait été remboursé. 150 000 exemplaires du jeu ont été distribués dès le premier jour de commercialisation du titre, ce qui était déjà suffisant pour Edmund McMillen et Tyler Glaiel (The End is Nigh). Une semaine plus tard, le jeu célèbre son premier million de ventes, chose à laquelle le duo était loin de s’attendre, du moins, pas aussi rapidement.

C’est ce que Tyler Glaiel a confirmé sur ses réseaux sociaux, en expliquant que le jeu n’avait « que » 400 000 wishlists avant sa sortie (ce qui reste énorme), en montant à 600 000 après la publication des tests. Des chiffres qui laissaient penser que le jeu allait se vendre à une fraction de ce score :

« Quelques statistiques amusantes. Mew comptait environ 400 000 wishlists avant la publication des tests. Ce chiffre a grimpé en flèche pour atteindre environ 600 000 après la publication des tests et avant la sortie du jeu. Pour ceux qui pensaient que son succès était prévisible compte tenu de sa réputation, les ventes de la première semaine représentent généralement une fraction des ajouts à la liste de souhaits. Du coup, on a tous les deux été un peu surpris ! »

Les excellents retours au sujet de Mewgenics l’ont certainement aidé à accélérer ses ventes, et ce carton n’est sans doute pas prêt de ralentir.