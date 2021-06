Metroid Dread fait le plein d’informations avec deux nouvelles vidéos

Annonce surprise du Nintendo Direct, Metroid Dread a profité du Nintendo Treehouse et d’un journal de développeur pour faire le plein d’informations sur ce nouvel opus.

Un nouvel opus qui conclut l’arc narratif « Metroïd »

D’ores et déjà, il faut savoir que ce fameux Metroid Dread a été maintes fois en développement en 15 ans, mais n’a jamais pu se faire à cause des limitations techniques de l’époque. Cette fois-ci est donc la bonne après 19 ans sans un seul Metroid en 2D, et sachez que le titre sera développé conjointement par Nintendo et MecurySteam, qui avait développé à l’époque l’excellent remake de Metroid 2, nommé Metroid : Samus Returns.

Qui plus est côté narration, le titre prendra ainsi place après les événements de Metroid Fusion, et devrait conclure une bonne fois pour toute l’arc narratif Metroïd. Notre chasseuse de prime intergalactique déboulera sur une planète inconnue où des robots d’exploration que sont les E.M.M.I., propriété de la fédération galactique, semblent corrompues et pourchassent Samus, en sus d’être immunisées contre les armes de notre héroïne. Voilà qui devrait accentuer le côté terrifiant de ces phases de jeu avec ces monstres métalliques.

On espère donc que cette atmosphère sera aussi oppressante que les diverses rencontres tendues avec le SA-X de Metroid Fusion, qui lui aussi nous pourchassait sans relâche dans certains moments du jeu tout en étant insensible à nos armes. Pour le reste, Metroid Dread introduira des nouveautés comme la possibilité d’utiliser le camouflage spectral et ainsi échapper des griffes de ces tas de ferraille dans chaque zone du jeu ou bien la frappe de riposte, relativement sympa à utiliser.

La glissade sera également l’une des nouveautés du soft, donnant un côté plus fluide à l’action ingame. Bien entendu, Metroid Dread conservera évidemment les codes de la franchise avec cet aspect exploration qui fait tout le sel de la licence et les divers monstres ou boss à combattre voire les diverses habiletés et améliorations que peut glaner Samus au fil du jeu. Qu’on se le dise, l’impression que laisse le jeu rien qu’avec ces deux vidéos de gameplay est plus que positive, et il nous tarde d’en voir bien plus à son sujet.

Metroid Dread sera de sortie le 8 octobre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.