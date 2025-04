Metal Eden : Le FPS cyberpunk est repoussé à cet été suite aux retours sur sa démo

Metal Eden devait initialement est prêt pour le 6 mai prochain. Mais à quelques semaines de son lancement, Reikon Games a annoncé qu’il comptait bien prendre en compte les critiques qui ont été faites suite à la publication de la démo du jeu, c’est pourquoi Metal Eden ne verra pas le jour avant cet été, sans plus de précisions pour le moment :

« Nous avons décidé de reporter la sortie de Metal Eden à l’été 2025. Après avoir analysé les retours sur la démo, nous avons identifié des points à améliorer. Nous prenons un peu plus de temps pour peaufiner le jeu et nous assurer qu’il offre l’expérience que nous visons. Vos commentaires ont joué un rôle important dans ce processus, et nous vous en sommes reconnaissants. Nous savons que les retards ne sont pas idéaux, et nous apprécions votre patience. Nous vous communiquerons la nouvelle date dès que possible, et nous sommes convaincus que l’attente en vaudra la peine. Merci de votre fidélité. Plus d’informations prochainement. »