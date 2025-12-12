Mega Man: Dual Override – Mega Man signe enfin son grand retour avec un nouvel épisode prévu pour 2027

Un retour que les fans attendaient depuis longtemps

On en parlait encore en juillet dernier sur le fait que Capcom avait communiqué que Mega Man était une licence importante pour la firme malgré 7 ans sans nouveau jeu. L’annonce de ce soir nous prouve qu’ils n’avaient pas menti. Elle s’est d’ailleurs faite en grande pompe, avec une performance orchestrale suivie d’un petit trailer d’environ une minute. On y retrouve le héros bleu dans un style fidèle à la série avec du défilement horizontal, des sauts millimétrés, des glissades, des tirs au Mega Buster et un level design clairement orienté action-plateforme classique.

Si la vidéo est assez succincte, ces courtes séquences ont néanmoins confirmé l’essentiel. A savoir que Mega Man: Dual Override semble s’inscrire dans la droite lignée des épisodes historiques. Quelques jours auparavant, Capcom expliquait, dans un rapport destiné aux investisseurs, vouloir redonner de l’importance à certaines licences historiques, dont Mega Man, aux côtés de Devil May Cry et Ace Attorney (via Rockman Corner). Jusqu’ici, cette volonté se traduisait surtout par des collections et des portages. Mega Man Dual Override marque donc un changement de cap concret et on ne peut qu’espérer la même chose pour les deux autres licences citées.

Mega Man: Dual Override sortira en 2027, sans date plus précise pour l’instant. Fait notable, le jeu ne se limitera pas aux consoles actuelles. Il est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, mais aussi sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One.