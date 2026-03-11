Mega Man Dual Override : L’acteur Ben Diskin abandonne le rôle de Mega Man, faute de garanties d’une protection face à l’IA

Une absence de garanties anti-IA

L’information nous vient directement du compte Bluesky de Ben Diskin : l’acteur ne va pas pouvoir reprendre le rôle de Mega Man dans le prochain Mega Man Dual Override, annoncé en décembre 2025. Très attristé, il explique la situation au cours d’un thread :

J’ai été contacté pour rempiler sur Mega Man: Dual Override, mais seulement à la condition de travailler sans protection d’une convention collective. On m’a assuré qu’il existait « des protections complètes en matière d’IA qui garantissent par écrit que [ma] voix ne sera jamais utilisé pour le développement de l’IA », mais on m’a également affirmé « avec certitude, de la part de [Capcom], que le projet ne sera pas ouvert aux syndiqués ». Même si j’apprécie sincèrement la prise de conscience sur les considérations autour de l’IA, travailler sans un contrat que je peux réellement faire respecter n’est pas un risque que je veux prendre. »

En gros, ce qu’il faut comprendre, c’est que la fin de la grève menée par la SAG-AFTRA et terminée l’an dernier a eu pour effet de déboucher sur un accord apportant des filets de sécurité pour les acteurs et actrices, vis-à-vis de l’IA. Un accord que n’a semble-t-il pas signé Capcom, a minima pour Mega Man Dual Override, et qui laisse une probabilité que l’entreprise ait recours à cet outil, à leur insu. Ben Diskin poursuit que poursuivre le géant japonais est une bataille déjà perdue, vu les circonstances, et que la décision peu évidente de se retirer du projet est inéluctable :

La seule manière de faire respecter ce genre de contrat en dehors de la convention collective implique de traîner au tribunal d’énormes entreprises comme Capcom si je pense qu’ils ont utilités de l’IA. Je n’ai pas la force mentale, émotionnelle ou financière pour survivre à une longue bataille juridique. Au fond de moi, je veux croire que Capcom n’utilisera jamais l’IA… Mais d’un autre côté, je suis conscient que pratiquement toutes les grandes entreprises cherchent à intégrer l’IA générative pour faire des économies. L’industrie du jeu vidéo fait face à des records de licenciements et à une profonde incertitude. J’ai besoin d’une convention collective pour me sentir en sécurité. »

Un boycott est déclaré par la SAG-AFTRA

Ben Diskin ajoute avec justesse qu’il n’y a pas eu une grève de presque un an visant à obtenir des protections pour ensuite leur tourner le dos en allant travailler sans garanties qu’elles soient appliquées. Il déplore enfin qu’il n’ait même pas pu y avoir de dialogues entre Capcom et la SAG-AFTRA, et précise qu’il était même prêt à baisser son cachet pour que les choses puissent bouger.

Hélas, et le cœur lourd, la décision a été prise pour l’acteur d’abandonner ce rôle. Il rappelle ensuite l’honneur qu’il lui a été accordé de doubler le héros de Capcom dans Mega Man 11, et souhaite le meilleur pour le nouvel épisode à paraître en 2027.

La SAG-AFTRA, de son côté, a rapidement réagi au cours d’un communiqué allant dans le sens d’un boycott :

Les membres de la SAG-AFTRA sont priés de s’abstenir de toute prestation d’acteur ou de tout travail couvert par leur contrat pour cette production jusqu’à nouvel ordre du syndicat. Veuillez noter que le fait d’accepter un emploi ou de fournir des services sur Mega Man: Dual Override pourrait être considéré comme une violation de la Règle Générale n° 1. Toute violation de cet ordre pourra entraîner des sanctions disciplinaires conformément à la constitution de la SAG-AFTRA.

Le message est donc on ne peut plus clair de la part du syndicat. Pour le reste, il est toujours aussi regrettable que les entreprises parviennent encore à ne pas considérer l’humain à sa juste valeur. Pas qu’on soit vraiment surpris, mais on se passerait bien de ce genre de coincements facilement évitables.