Mass Effect Legendary Edition est un joli succès sur Steam pour BioWare

C’était annoncé depuis le début, mais Mass Effect Legendary Edition est effectivement un beau succès pour BioWare, qui en avait bien besoin après l’échec de Mass Effect Andromeda et celui d’Anthem. Le studio a particulièrement brillé sur Steam durant son week-end de sortie, avec des résultats tout à fait admirables pour un remaster.

Shepard redore le blason du studio

La compilation a donc effectué un pic à 59,650 joueurs sur Steam selon Steam Charts, ce qui est bien moins qu’un Resident Evil Village lors de sa sortie, mais une belle performance tout de même pour ce remaster.

VGC note par ailleurs que ce score est le plus haut de celui de BioWare, et même le second plus haut d’Electronic Arts, mais il faut remettre cela en perspective, puisque BioWare n’a pas publié de jeu sur Steam entre 2011 et 2019, ce qui fausse évidemment les résultats.

Cela reste assez pour montrer l’intérêt du public envers la licence, en espérant que le prochain épisode en production marche sur les traces de cette trilogie.