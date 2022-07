Marvel’s Spider-Man Remastered fait le beau sur PC, voici les configurations recommandées

L’été sera chaud pour Spidey, qui se prépare à agrandir sa toile pour arriver jusqu’au PC. Lors du dernier State of Play, Sony nous a fait la surprise de nous révéler l’existence d’un portage PC pour Marvel’s Spider-Man Remastered, avec un premier trailer qui nous montrait à quoi on pouvait s’attendre pour cette nouvelle version. On en découvre aujourd’hui un nouveau, avec au passage les différentes configurations recommandées pour le jeu.

Spider-Man sur PC, ça donne ça

Cette version PC, qui est chapeautée par Nixxes, nous en montre un peu plus ici avec les différentes caractériels qu’elle va embarquer. Parmi les choses à retenir, on listera surtout :

Un framerate débloqué

Le support des technologies Nvidia DLAA et DLSS

Le support pour les écrans ultra-large

La possibilité de jouer à la DualSense

Des ombres améliorées

Des reflets façon ray-tracing

En précommandant cette version bonus, on pourra également débloquer trois costumes (Iron Spider, Spider-Punk et Vélocité) dès le début de l’aventure, ainsi que le Spider-Drone et 5 points de compétence.

Quelles sont les configurations PC requises pour Marvel’s Spider-Man Remastered ?

PlayStation a partagé un tableau récapitulatif concernant les différentes configurations qui sont recommandées pour jouer sur PC. Vous pouvez voir ce tableau ci-dessus.

On remarque donc que le jeu sera plutôt gourmand pour en profiter au maximum de sa qualité, et ce n’est pas tout le monde qui pourra apprécier Spidey en 4K avec ray-tracing sur sa machine.

Marvel’s Spider-Man Remastered sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store) dès le 12 août prochain.