Stephanie Tyler Jones n’est plus vraiment active en tant qu’actrice ou modèle dans des projets aussi massifs que Marvel’s Spider-Man, mais son implication dans le personnage de MJ lui colle à la peau et lui vaut quelques followers pour le moins… dérangeants. Des personnes qui vont jusqu’à harceler l’intéressée, au point où Stephanie Tyler Jones est obligée de demander à ces énergumènes de ne pas franchir certaines limites, comme de lui laisser des messages vocaux qui l’ont mis très mal à l’aise sur son lieu de travail (message relayé par Eurogamer à partir d’une story Instagram) :

« J’apprécie l’amour que suscite mon rôle dans les jeux Spider-Man et la réponse positive suscitée par ma version de MJ au fil des années. Cependant, je n’auditionne plus activement en tant qu’actrice ou mannequin […] S’il vous plaît, respectez le fait que je suis un être humain qui essaie de gagner sa vie, tout comme vous, et je demande gentiment que les limites ne soient pas franchies. Les messages ne recevront pas de réponse, je vous bloquerai si vous me mettez mal à l’aise et vous pourrez ne plus me suivre. »