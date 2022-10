Marvel’s Midnight Suns : Deadpool pourrait bien faire partie du casting

Marvel’s Midnights Suns a eu droit à quelques retards, mais le titre est maintenant bien parti pour sortir tout juste avant Noël. Firaxis Games nous a déjà parlé du jeu à de nombreuses reprises et même si la quasi-intégralité du casting avait été révélée, on ignorait encore quel ultime personnage pourrait venir compléter le roster. Beaucoup de monde pariait sur des super-héros tournés vers les forces occultes et mystiques (ce qui est logique avec une telle équipe), comme Moon Knight, mais le grand gagnant pourrait bien être Deadpool.

Deadpool prend le contrôle du marketing du jeu

that's right, POOL-heads! make your voices heard! I, the great Deadpool, must be in Midnight Suns! this LEGENDARY injustice will not stand! ✊ #DeadpoolSuns pic.twitter.com/VAwSXrO0YT — #DeadpoolSuns (@midnightsuns) October 19, 2022

Puisque ce personnage n’est pas comme les autres et s’amuse à briser le quatrième mur, le studio n’avait visiblement pas envie d’annoncer sa présence de manière classique.

Au lieu d’une annonce traditionnelle, on a pu voir le personnage hacker les réseaux sociaux officiels du jeu, avec un compte Twitter renommé DeadpoolSuns pour l’occasion, et plusieurs tweets qui veulent nous montrer que Deadpool a pris le contrôle de la communication. Une façon amusante et décalé de presque officialiser la chose. L’annonce officielle, en bonne et due forme, ne devrait plus trop tarder.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 2 décembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023.