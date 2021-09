Marvel’s Avengers arrivera sur le Xbox Game Pass dès le 30 septembre

Sortie surprise sur le Xbox Game Pass. Alors que l’on pensait avoir déjà tout le planning des jeux qui arrivent dans le programme pour la fin septembre, Square Enix et Microsoft nous annoncent que Marvel’s Avengers s’apprête à rejoindre le catalogue, et ce dès cette semaine.

Rassemblement sur le Game Pass

Après avoir fait un tour du côté du PS Now, c’est donc sur le Xbox Game Pass que Marvel’s Avengers pose ses valises. Le titre arrivera le 30 septembre prochain dans le service, pour une durée encore inconnue, et il sera disponible pour le Game Pass PC, Consoles et même Cloud.

Pour information, même si du contenu supplémentaire est sorti après le jeu, c’est bien l’expérience complète qui est proposée ici, avec tous les événements et ajouts puisque ceux-ci sont disponibles gratuitement (hors cosmétiques). Vous pourrez donc découvrir le scénario du jeu et plonger directement dans le DLC War of Wakanda si l’envie vous en dit. Tous les futurs événements seront aussi disponibles via cette version, jusqu’à ce que le jeu quitte le programme un jour ou l’autre.