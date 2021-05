Marvel’s Avengers met à jour sa roadmap et ajoute un costume du MCU pour Hawkeye

Marvel’s Avengers a entamé un long chemin vers sa rédemption, avec une roadmap pleine de promesses qui donne enfin une vision sur le futur du jeu. Celle-ci vient justement d’être mise à jour avec plus de précisions, tandis que Crystal Dynamics a rendu disponible à l’achat le deuxième costume du MCU (Marvel Cinematic Universe) pour le jeu, après celui de Black Widow.

Dès le 20 mai prochain, les joueurs pourront donc participer à l’événement Red Room Takeover, qui mettra en scène des affrontements dans une salle HARM hackée par Yelena Belova.

Mais en plus de ce nouvel événement, le titre va effectuer une mise à jour majeure avec la mise en place du système Champion. Avec cette fonctionnalité, les joueurs haut niveau pourront enfin continuer à progresser car même si le cap du niveau maximal restera à 50, l’expérience engrangée en plus pourra désormais être utilisée pour améliorer des compétences supplémentaires.

Avant cela, il est désormais possible de mettre la main sur le nouveau costume d’Hawkeye, qui est inspiré par celui que portait Jeremy Renner dans Avengers: Endgame, les cheveux en moins. D’autres costumes inspiré d’Endgame et du MCU en général seront ajoutés tous les mois selon cette roadmap, notamment en juin, avec l’événement du Cube Cosmique.

Do that. Find that glimmer of hope.

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, get Hawkeye’s Marvel Studios’ "Avengers: Endgame" Outfit in the Marketplace.

⚔️ https://t.co/6ERdr0KEkY pic.twitter.com/fx630ZRAQ6

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 13, 2021