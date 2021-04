Marvel’s Avengers : Les costumes du MCU arrivent, avec celui de Black Widow en premier le 6 mai

On le sait depuis un moment maintenant, les costumes du MCU (Marvel Cinematic Universe) sont censés arriver dans le jeu Marvel’s Avengers. Très attendus par tous les fans de la saga cinématographiques, ces costumes débarquent enfin dans le jeu mais au compte-goutte, avec celui de Black Widow pour ouvrir le bal.

Forever a master spy. 🕵️‍♀️

Black Widow's Marvel Studios' "Avengers: Endgame" Outfit is the first of many inspired by the Marvel Cinematic Universe – available in the Marketplace on May 6. pic.twitter.com/ysgA31MQGK

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) April 30, 2021