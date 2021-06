Marvel’s Avengers : Un nouvel aperçu de Black Panther avant le Square Enix Presents

C’est le grand soir pour Square Enix, qui doit présenter ses futurs jeux tout en donnant des nouvelles des titres déjà sortis, comme Marvel’s Avengers. Après un gros passage à vide, le jeu a enfin une roadmap qui donne du nouveau contenu tous les mois, mais c’est surtout le personnage de Black Panther qui est attendu au tournant.

Le roi est prêt pour ce soir

One more day until #SquareEnixPresents! Here's a screenshot to whet your appetite. pic.twitter.com/9WC4RTh5Ss — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 12, 2021

T’Challa et le Wakanda seront donc présentés plus en détails ce soir, mais le compte Twitter du jeu nous offre déjà un nouvel aperçu de ce à quoi va ressembler le héros en jeu.

On devrait logiquement le voir en action dans la conférence, et il va sans dire que les fans attendront aussi de voir si Spidey pointera le bout de sa toile, même si on peut davantage s’attendre à ce qu’il apparaisse lors d’une éventuelle conférence PlayStation durant l’été.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.