Marvel’s Avengers : Un trailer pour Hawkeye, Black Panther confirmé et une roadmap

Avec la sortie de Marvel’s Avengers sur PS5 et Xbox Series aujourd’hui même, la communauté restante sur le jeu se demande ce qui arrivera plus tard dans le jeu, maintenant que Hawkeye est disponible. L’absence de roadmap se fait ressentir et Square Enix et Crystal Dynamics l’ont bien compris, c’est pourquoi ils ont donné plus d’informations sur le futur du titre avec plusieurs vidéos.

Hawkeye est là

Tout d’abord, il fallait rappeler que Hawkeye vient tout juste d’arriver, et un nouveau trailer nous permet de nous donner un aperçu du scénario Futur imparfait qui accompagne le personnage.

Pour rappel, le personnage est disponible gratuitement, tout comme la mise à jour next-gen qui l’accompagne.

Une roadmap avec du MCU et Black Panther

Heureusement, pour ne pas terminer sur ça, le jeu à eu droit à une roadmap plus ou moins précise, qui nous détaille les contenus à attendre. Voici donc les contenus que l’on aura au cours de l’année 2021 en jeu :

Printemps 2021

Tachyon Anomaly : Durant cette événement, les missions Tachyon Rifts apparaitront plus souvent et permettront aux joueurs de bas niveau d’y participer. Pendant cette période et ces missions, Les joueurs pourront enfin sélectionner le même personnage dans une équipes, avec par exemple, 4 Hulk s’ils le souhaitent.

: Durant cette événement, les missions Tachyon Rifts apparaitront plus souvent et permettront aux joueurs de bas niveau d’y participer. Pendant cette période et ces missions, Les joueurs pourront enfin sélectionner le même personnage dans une équipes, avec par exemple, 4 Hulk s’ils le souhaitent. Red Room Takeover : Un événement centré sur la salle HARM avec des défis et costumes exclusifs.

Eté 2021

Cosmic Cube : Un événement scénarisé qui permettra de lutter contre Monica dans son propre secteur de Vilain, avec un nouveau combat de boss.

: Un événement scénarisé qui permettra de lutter contre Monica dans son propre secteur de Vilain, avec un nouveau combat de boss. Wasteland Patrol : Un nouveau type de mission avec la plus grande War Zone à ce jour.

Mais ce qui sera le plus attendu ici, c’est l’extension consacré à Black Panther, nommée War for Wakanda. T’Challa sera donc le prochain personnage jouable et arrivera avec les cartes de son pays natal, et un tout nouveau vilain à affronter, Klaw. Il s’agira de la plus grosse mise à jour pour le jeu depuis son lancement, mais on sait seulement qu’il arrivera en 2021, sans date de sortie plus précise.

Pour ceux qui attendent Spider-Man, Game Informer a pu s’entretenir avec Scot Amos, directeur du studio, qui a juste précisé que les développeurs travaillent sur le perso, et qu’ils dévoileront bientôt de nouveaux détails.

En plus de cela, le jeu va multiplier les mises à jour pour ajouter du contenu annexe, avec du contenu endgame, et Crystal Dynamics précise que la roadmap ne représente pas tout ce qui arrivera durant ces périodes. On peut s’attendre à d’autres surprises, mais les fans du Marvel Cinematic Universe seront ravis d’apprendre que les costumes inspirés par les films seront prochainement disponibles !

Aucune image n’a cependant été montrée, mais les joueurs et joueuses qui restent sur Marvel’s Avengers ont désormais une idée plus précise de ce qui arrive en jeu dans les prochains mois.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.