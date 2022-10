Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, où le trouver au meilleur prix ?

Grosse semaine pour l’industrie, avec pas mal de poids lourds qui sortent en l’espace de quelques jours. Si vous cherchez la dernière exclusivité en date de la Nintendo Switch, vous pourrez vous tourner vers Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, la suite du RPG tactique Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle. Ubisoft et Nintendo s’associent une nouvelle fois pour mélanger l’univers de Mario avec celui des Lapins Crétins, pour un résultat qui est une fois de plus très réussi, comme nous l’indiquons dans notre test. Si le titre vous fait de l’oeil, voici où trouver Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope au meilleur prix.

Où acheter Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible depuis aujourd’hui exclusivité sur Nintendo Switch.