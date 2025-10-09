Ubisoft aurait annulé un jeu Assassin’s Creed se déroulant après Guerre de Sécession aux États-Unis, jugé trop « politique »

Après Assassin’s Creed Shadows, la prochaine étape pour Ubisoft est de s’attaquer à Assassin’s Creed Hexe, seul autre projet annoncé aujourd’hui. Mais en coulisses, on imagine bien que l’éditeur prévoit des plans pour une plus longue durée avec d’autres épisodes en tête. Et l’un d’eux doit visiblement se dérouler autour de la période de la Guerre de Sécession. Enfin, devait, puisque selon les sources du journaliste Stephen Totilo via Game File, ce projet aurait été annulé un peu plus tôt dans l’année par Ubisoft.

