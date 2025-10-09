Ubisoft aurait annulé un jeu Assassin’s Creed se déroulant après Guerre de Sécession aux États-Unis, jugé trop « politique »

Une époque riche en possibilités pour un épisode de la série

Le journaliste, qui s’appuie sur cinq sources différentes, avance que cet Assassin’s Creed devrait donc prendre place durant l’une des périodes les plus déterminantes de l’Histoire des États-Unis, après la guerre civile à la fin des années 1860.

On y aurait joué un ancien esclave noir qui aurait quitté le Sud pour l’Ouest américain, dans le but de démarrer une nouvelle vie. Jusqu’à ce qu’il soit recruté par les Assassins pour retourner dans cette précédente région, afin de combattre pour la liberté et, au passage, empêcher le Ku Klux Klan de faire régner la terreur.

Un pitch qui collerait évidemment bien à la série Assassin’s Creed dans la mesure où les Templiers pourraient se cacher derrière le groupe de suprémacistes, et même si cette époque a déjà été explorée dans Assassin’s Creed Syndicate, le contexte serait ici bien différent (et qui sait, cela aurait même pu permettre un ou deux cameos). Et si la question de l’esclavage a déjà été abordée dans un spin-off, Assassin’s Creed: Freedom Cry, elle aurait pu être explorée plus en profondeur dans un épisode principal.

Ubisoft prend peur

Malheureusement, ce projet a été enterré l’été dernier. Stephen Totilo raconte que les équipes étaient pourtant enthousiastes au sujet de cet épisode, mais la direction parisienne du groupe a mis fin au développement en invoquant deux raisons. La première concerne Yasuke. Si Assassin’s Creed Shadows est aujourd’hui un succès pour la série, la campagne de harcèlement qui a eu lieu en ligne autour de ce personnage a été très mal vécue par les équipes, et Ubisoft n’a visiblement pas envie que cela se reproduise. Deuxième raison, qui est très liée à la première, celle du climat ambiant aux États-Unis, qui ferait que le jeu aurait été jugé trop « politique », car lutter contre des racistes est visiblement trop controversé dans le monde d’aujourd’hui. Un témoignage commente cette annulation :

« J’ai été terriblement déçu, mais pas surpris par les dirigeants. Ils prennent de plus en plus de décisions pour maintenir le statu quo politique et ne prennent aucune position, aucun risque, même créatifs. »

L’instabilité financière d’Ubisoft a certainement été un facteur dans cette annulation, l’éditeur préférant s’en tenir aujourd’hui à des produits lissés qui ne sont pas sources à d’éventuels débats. Allez maintenant savoir ce que nous réserve la série maintenant qu’elle a pris son « indépendance » avec Vantage Studios, et on pourrait encore rajouter des guillemets ici (ou des Guillemot, étant donné que Vantage Studios est géré par Charlie Guillemot).