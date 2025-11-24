Marathon : Un nouveau playtest du jeu de Bungie aura lieu en décembre, mais seulement en Amérique du Nord

Après un premier faux départ, pas question pour Bungie de se planter sur Marathon. L’enjeu est trop important cette fois, en raison des difficultés rencontrées par le studio depuis maintenant plusieurs années. Sans dire que Marathon est la dernière chance de Bungie, cela y ressemble fortement, et pour s’assurer que tout fonctionne comme il se doit avant le lancement, l’équipe de développement va multiplier les playtests.

