Marathon : Un nouveau playtest du jeu de Bungie aura lieu en décembre, mais seulement en Amérique du Nord

Bientôt un nouveau test public moins fermé ?

Marathon a déjà eu droit à un playtest il y a de cela quelques semaines, mais Bungie veut maintenant en organiser un autre juste avant de partir se reposer pour les fêtes de fin d’année. Sur son site, le studio annonce qu’une nouvelle phase aura lieu du 12 au 16 décembre prochain sur toutes les plateformes où sortira le jeu, mais uniquement en Amérique du Nord. Pas de chance pour nous autres Européens, mais allez savoir, peut-être que d’autres playtests sont en chemin.

Même si vous avez déjà participé à un playtest, vous devrez manifester votre intérêt pour celui-ci sur le site officiel du jeu, en choisissant votre plateforme de prédilection. Encore une fois, ce playtest sera soumis à un contrat de non-divulgation, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas partager votre expérience en ligne. Cela étant dit, on peut voir que le développement s’accélère et que Bungie teste de plus en plus son jeu, laissant ainsi sous-entendre qu’il pourrait effectivement le sortir avant la fin de l’année fiscale (avant le 31 mars 2026 donc). C’est en tout cas ce que Sony a promis, mais cela dépendra aussi des retours sur cet essai.

Marathon sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.