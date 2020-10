Magic: Legends est repoussé au printemps 2021

Après avoir dévoilé un peu de gameplay en début d’année et présenté la classe du Nécromancien cet été, Magic: Legends fait un point sur son développement. Suite aux nombreux retours positifs et négatifs des 60 000 joueurs et joueuses qui ont eu accès aux deux dernières alphas fermées, Cryptic Studios (Neverwinter) a décidé de repousser la date de sortie de l’action-RPG en vue isométrique au printemps 2021.

Apporter des changements cruciaux et nécessaires

Comme l’explique Stephen Ricossa, le producteur exécutif du projet, sur le site officiel du titre, « tout en évaluant votre opinion sur le jeu, et malgré de nombreux avis positifs, nous avons aussi saisi une chance d’apporter des changements cruciaux et nécessaires, que ce soit à l’expérience de jeu générale, à la spécialisation des personnages, au tutoriel, à l’histoire et aux dialogues. Tout cela, pour mieux rendre justice au Multivers de Magic. »

Il ajoute ceci : « Dans cette optique, nous avons décidé de repousser la sortie de Magic: Legends au printemps de l’année prochaine afin de vous offrir le meilleur jeu possible. Ce délai supplémentaire nous permettra d’organiser d’autres tests alpha et de recueillir de nouveaux retours et commentaires qui nous aideront à peaufiner le jeu. » Notez que la prochaine alpha fermée du jeu aura lieu à la fin du mois. Pour tenter d’y participer, il suffit de vous inscrire en cliquant ici.

Magic: Legends sera disponible au printemps 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.