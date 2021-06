Magic: Legends annonce déjà sa date de fermeture, fixée au 31 octobre

Triste nouvelle pour les fans de Magic: Legends. Le jeu avait lancé sa bêta ouverte il y a quelques mois, mais il ne va jamais vraiment voir le jour dans sa version complète. C’est en tout cas ce que Perfect World Entertainment et Cryptic Studios annoncent, avec la fermeture des serveurs dans les prochaines semaines.

Pas de mulligan cette fois

Magic: Legends ne sortira donc pas de sa bêta, et pire, le projet est visiblement annulé. Steve Ricossa, producteur exécutif, s’exprime à ce sujet :

« C’est avec le coeur lourd que nous annonçons que Magic: Legends fermera ses portes le 31 octobre 2021. Tous les joueurs qui ont dépensé de l’argent in-game à travers l’Arc et l’Epic Games Store durant la bêta ouverte seront remboursés de la totalité de leurs achats. Les serveurs resteront ouverts jusqu’au dernier jour, mais nous fermons cependant le Zen Shop dès maintenant. Plus tard cette semaine, tous les objets pourront être achetés via la monnaie in-game du jeu. »

Naturellement, les versions consoles ne verront pas le jour non plus. Il revient également sur l’échec du projet, qui n’a pas réussi à rencontrer son public et à se lancer convenablement :

« Notre vision pour Magic: Legends a manqué sa cible, mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Grâce à Wizard of the Coast, nous avons pu amener le grand multivers de Magic: The Gathering à un plus grand public tout en apportant un nouveau regard sur le genre de l’Action-RPG. »

Si vous jouez encore à la bêta du jeu, il ne vous reste donc plus que quelques mois pour en profiter, avant que Magic: Legends ferme ses portes définitivement, déjà.