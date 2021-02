Magic: Legends

Magic Legends est un hack'n slash avec des mécaniques de MMO qui se situe dans l'univers du jeu de cartes Magic The Gathering. On peut ici contrôler un Planeswalker que l'on peut créer en optant pour plusieurs classes, qui représentent les couleurs du jeu de cartes. Il faut voyager dans le Multivers et combiner le gameplay façon action-RPG à un système de cartes, en créant soigneusement son deck pour faire face à tous les défis. Il est possible de jouer en solo ou bien jusqu'à trois joueurs.