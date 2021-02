Magic: Legends : Une bêta ouverte prévue à partir du 23 mars sur PC

Malgré un report annoncé il y a quelques mois, le développement de Magic: Legends, l’action-RPG en vue isométrique de Cryptic Studios, semble aller dans le bon sens puisqu’il se laissera approcher par l’intermédiaire d’une bêta ouverte dès le 23 mars sur PC. Pour vous inscrire, il suffit de se rendre sur le site officiel du jeu.

Le système de combat se montre

L’entreprise américaine a également profité de l’occasion pour diffuser une vidéo de gameplay axé sur la construction des decks. Ces derniers pourront contenir un maximum de douze sorts que vous pourrez utiliser au combat. Au total, le titre prévoit d’inclure pas moins de 175 sorts à récupérer en explorant cinq régions du Multivers du célèbre jeu de cartes : Shiv, Benalia, Tazeem, Tolaria et Gavony.

Magic: Legends est attendu pour le printemps prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Rappelons qu’il sera free-to-play, proposera cinq classes différentes au lancement (Géomancien, Mage de l’esprit, Meneur des bêtes, Sanctificateur et Nécromancien) et sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs.