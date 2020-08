Magic Legends nous présente la classe du nécromancien

Très discret depuis ses apparitions en début d’année, Magic Legends revient doucement sur le devant de la scène en présentant ses classes. Cette fois-ci, c’est le nécromancien qui sort ses plus beaux atours pour se présenter en détail. La cinquième (et dernière) classe disponible au lancement nous en dit un peu plus.

Tout sur le nécromancien

Comme on peut s’y attendre, le nécromancien excelle dans l’invocation de compagnons démoniaques. Il est décrit comme la personnification du pouvoir absolu et « embrasant la mort et la décomposition ». Il utilise la puissance des ténèbres pour ressusciter les sbires tombés au combat. Sur le blog officiel, on apprend que c’est la Planeswalker Liliana Vess qui a servit d’inspiration pour la conception du personnage.

Parmi les capacités du nécromancien, on y retrouve le Siphon Sinistre, une attaque qui permet de drainer la vie des ennemis sur la durée, Bouleversement grave, une capacité secondaire qui inflige des dégâts ciblés et invoque deux squelettes ainsi que Flétrissement de l’âme qui ajoute un effet de ralentissement et des dégâts périodiques.

On rappelle que Magic Legends se base sur le lore de Magic The Gathering. Il est prévu pour l’année prochain,e sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.