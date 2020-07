Une version optimisée d’Ori and the Will of the Wisps pour la Xbox Series X

Sorti en mars dernier, Ori and the Will of the Wisps a su charmer son public et marque un beau clap de fin pour cette licence puisque Moon Studio avait exprimé son désir de passer à autre chose. Toutefois, cela ne veut pas dire que celui-ci n’aura pas le droit à son portage sur Xbox Series X à travers une version pensée pour cette console.

Ori s’offre une toute nouvelle vie sur Series X

Cette version apportera son lot de nouveautés puisqu’il sera possible de revivre l’aventure onirique de Ori and the Will of the Wisps en 4K avec la technologie HDR, le tout en 120 images par seconde. Une prouesse qui n’est bien sûr envisageable que si vous avez un écran qui permet un tel rendu.

De plus cette version devrait comporter une plus faible latence d’entrée tout en améliorant l’audio du jeu pour rendre l’expérience plus immersive dans certaines zones. Cette version profitera également du Smart Delivery, de quoi ravir les fans de la licence. La version Xbox Series X d’Ori and the Will of the Wisps sortira plus tard dans l’année, de quoi espérer une sortie croisée avec la nouvelle console de Microsoft.