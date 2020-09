Ori and the Will of the Wisps arrive aujourd’hui sur Switch, une édition collector annoncée

Les rumeurs évoquaient l’arrivée prochaine d’un jeu Microsoft sur Nintendo Switch, et tout pointait vers le portage de Ori and the Will of the Wisps, sorti plus tôt cette année. Il faut croire que les rumeurs avaient vu juste, puisque le titre de Moon Studio est venu donner un point final au dernier Nintendo Direct Mini.

Une sortie surprise et une version collector

Ori and the Will of the Wisps va donc bien débarquer sur Switch, mais la plus grosse surprise, c’est que le titre arrivera dès aujourd’hui ! Le trailer diffusé pendant la présentation nous a confirmé cela, en plus de nous dévoiler une sublime édition collector pour le jeu. Cette édition est pour le moment réservée à iam8bit, et elle sera disponible sur Switch, PC et Xbox One.

Pour le prix de 149$ (tout de même) vous aurez droit à :

Ori and the Blind Forest (version physique)

Ori and the Will of the Wisps (version physique)

Une plaque façon vitrail d’Ori

Un artbook avec des travaux encore jamais vus

Un guide sur la faune et la flore de la licence

la bande-son du jeu

Des lithographies

Un Pin’s

Une boîte collector

Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le site officiel du revendeur.